Командир подразделения ВСУ пожаловался Зеленскому на проблемы в армии

Командир подразделения 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Курт пожаловался Владимиру Зеленскому на ситуацию в армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Среди ключевых проблем он назвал проваленную мобилизацию, чрезмерную бюрократию и наличие офицеров без боевого опыта», — приводит агентство слова источника.

Ранее жена Владимира Зеленского Елена пожаловалась на одно обстоятельство — недостаток внимания к Украине в сравнении с другими мировыми событиями. При этом супруга политика согласилась, что Киев не может заставить людей следить за событиями только своей страны.