20:32, 29 марта 2026Мир

Зеленскому пожаловались на армию

Алевтина Запольская

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Командир подразделения 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Курт пожаловался Владимиру Зеленскому на ситуацию в армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Среди ключевых проблем он назвал проваленную мобилизацию, чрезмерную бюрократию и наличие офицеров без боевого опыта», — приводит агентство слова источника.

Ранее жена Владимира Зеленского Елена пожаловалась на одно обстоятельство — недостаток внимания к Украине в сравнении с другими мировыми событиями. При этом супруга политика согласилась, что Киев не может заставить людей следить за событиями только своей страны.

