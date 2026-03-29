Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:23, 29 марта 2026

Fox News: Жена Зеленского Елена пожаловалась на недостаток внимания к Украине
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена пожаловалась на одно обстоятельство — недостаток внимания к Украине в сравнении с другими мировыми событиями. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

«К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась», — высказалась супруга украинского лидера.

Материалы по теме:
Крэк, проститутки и демократия. Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
Крэк, проститутки и демократия.Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
15 ноября 2022
«Парень из низов» Как Джо Байден пережил череду личных несчастий и накопил миллионы долларов
«Парень из низов»Как Джо Байден пережил череду личных несчастий и накопил миллионы долларов
6 декабря 2020

При этом Зеленская согласилась, что Украина не может заставить людей следить за событиями только их страны.

Ранее в марте жена Зеленского встретилась с бывшим президентом США. Сообщалось, что первая леди пообщалась с Джорджем и Лорой Бушами и поблагодарила их за многолетнюю поддержку Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Офис Нетаньяху объяснил первый за сотни лет недопуск патриарха в храм Гроба Господня

    МИД Пакистана объявил о месте переговоров США и Ирана

    Зеленскому пожаловались на армию

    Жена Зеленского пожаловалась на одно обстоятельство

    В России высказались по поводу обвинений Москвы во вмешательстве в американские выборы

    В ДНР сообщили о городских боях в Белицком

    Школа в Горловке попала под обстрел ВСУ

    Бывший форвард «Спартака» уравнял чемпионат СССР с Лигой чемпионов

    Пушилин оценил шансы ВСУ в Красном Лимане

    Решетова показала внешность после удаления филлера из губ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok