Жена Зеленского пожаловалась на одно обстоятельство

Fox News: Жена Зеленского Елена пожаловалась на недостаток внимания к Украине

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена пожаловалась на одно обстоятельство — недостаток внимания к Украине в сравнении с другими мировыми событиями. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

«К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась», — высказалась супруга украинского лидера.

При этом Зеленская согласилась, что Украина не может заставить людей следить за событиями только их страны.

Ранее в марте жена Зеленского встретилась с бывшим президентом США. Сообщалось, что первая леди пообщалась с Джорджем и Лорой Бушами и поблагодарила их за многолетнюю поддержку Украины.