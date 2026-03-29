Желающим накопить россиянам дали неожиданный совет

Экономист Абрамов рекомендовал сменить работу не имеющим возможность копить

Россиянам, не имеющим возможность откладывать деньги на долгосрочные сбережения, нужно задуматься о смене работы или поиске дополнительного заработка, рекомендовал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. Такой неожиданный совет тем, кто хочет копить, экономист дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Опросы показывают, что примерно 60 процентов россиян, так же как и жители многих других стран, не имеют возможности откладывать деньги, так сказать, не на заначку, а на какие-то долгосрочные сбережения. Если смотреть на это глазами человека, который делает сбережения, то надо менять работу или иной источник доходов», — поделился Абрамов.

Экономист объяснил, что это более рациональный путь к сбережениям, чем пытаться экономить, если только человек не ведет расточительный образ жизни.

«Если говорить со стороны государства, как оно должно помогать таким людям делать сбережения, то для этого существуют корпоративные пенсионные планы. Как у нас было с пенсионными накоплениями, когда все работающие люди, независимо от уровня доходов, платят, скажем, 22 процента от заработка в виде социального налога, социального взноса. Или работодатель вносит эти деньги. А 6 процентов из этого взноса возвращается на их персональный накопительный счет», — заключил Абрамов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что примерно у 30-40 процентов россиян есть сбережения, у оставшейся части нет сформировавшейся финансовой подушки безопасности.