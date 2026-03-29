14:58, 29 марта 2026Культура

Жена обвинила звезду «Физрука» в изменах и вспомнила Меган Фокс

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Сычев. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена звезды сериала «Физрук» Владимира Сычева Ангелина Великанова обвинила его в изменах. Соответствующие посты начали появляться в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мне изменил муж… Да-да, тот самый из "Физрука"… Ненавижу предателей!» — написала она.

Также женщина указала, что когда в браке происходит измена, то не нужно винить себя. В пример она привела звезд шоу-бизнеса, которым тоже изменяли, указав, что все они были «красивые и фигуристые», но это никак не спасло их от предательства. К таковым она отнесла певицу Мадонну и Гвен Стефани, а также актрис Меган Фокс и Деми Мур.

«Есть ряд причин, по которым это происходит. Например, если нет хорошего примера родителей. Если охладели отношения, после долгого совместного проживания или родились дети и мужчине не хватает тепла, заботы и ласки от своей женщины. И мужчина это ищет на стороне», — попыталась она объяснить позицию неверных людей в браке.

Говоря о своих переживаниях, Великанова отметила, что чувствует себя так, словно ее «пропустили через терку». О будущем своих отношений подробностей она не раскрыла.

Известно, что супруги были вместе более 26 лет.

Ранее актриса и модель Меган Фокс призвала похоронить историю о том, что ее бывший жених рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, изменил ей.

    Последние новости

    Путин сделал заявление о своем сопернике на выборах

    Появилось видео инцидента с Пашиняном в церкви Еревана

    МИД Италии вызвал посла Израиля из-за отказа патриарху войти в храм Гроба Господня

    В бундестаге сочли нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права

    Тренер сборной Франции назвал проблемы США перед чемпионатом мира по футболу

    Врач развеяла популярный миф о дефекации

    Военный раскрыл особенности атакованных Россией украинских ракет «Фламинго»

    Израиль впервые за столетия не пустил патриарха в храм Гроба Господня

    Дерипаска сравнил конфликт на Ближнем Востоке с временами коронавируса

    Великобритания захотела направить военный корабль для расчистки Ормузского пролива

    Все новости
