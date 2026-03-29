Жители российского города сообщили о взрывах и вспышках

Shot: Над Смоленском раздались взрывы на фоне отражения атаки ВСУ

В ночь на воскресенье, 29 марта, над Смоленском раздались взрывы, в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, несколько взрывов прозвучали около 02:10 на юге города и в районе поселка Миловидово. Очевидцы также рассказали о ярких вспышках в небе и звуке мотора.

По данным Shot, силы ПВО отражают атаку украинских дронов-камикадзе. На данный момент официальная информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Незадолго до этого взрывы раздались над Брянском. Предварительно, в городе перехватывали украинские дроны.