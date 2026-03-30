Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила свою внешность словами «природа не обделила красотой». Видео появилось на сайте журнала Voice.
23-летняя спортсменка призналась, что всегда чувствовала себя привлекательной и благодарна за внешние данные родителям. «Очень нескромно», — иронично заявила она.
По словам фигуристки, любовь к себе — это правильное питание и уход за собой. «Это когда ты периодически балуешь себя, ходишь на какие‑то массажи, уходовые процедуры. Вот это, наверное, и есть любовь к себе. Я сначала полюбила себя, а потом поменялась. Я четыре года назад и я сейчас — два абсолютно разных человека», — заключила чемпионка.
Ранее в марте Алина Загитова снялась в откровенных образах для ювелирного бренда. Спортсменка предстала на одних снимках в черном купальнике и темно-синих джинсах, которые она расстегнула и немного приспустила с талии.