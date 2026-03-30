Фигуристка Загитова оценила внешность словами «природа не обделила красотой»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила свою внешность словами «природа не обделила красотой». Видео появилось на сайте журнала Voice.

23-летняя спортсменка призналась, что всегда чувствовала себя привлекательной и благодарна за внешние данные родителям. «Очень нескромно», — иронично заявила она.

По словам фигуристки, любовь к себе — это правильное питание и уход за собой. «Это когда ты периодически балуешь себя, ходишь на какие‑то массажи, уходовые процедуры. Вот это, наверное, и есть любовь к себе. Я сначала полюбила себя, а потом поменялась. Я четыре года назад и я сейчас — два абсолютно разных человека», — заключила чемпионка.

Ранее в марте Алина Загитова снялась в откровенных образах для ювелирного бренда. Спортсменка предстала на одних снимках в черном купальнике и темно-синих джинсах, которые она расстегнула и немного приспустила с талии.