Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:49, 30 марта 2026

Алина Загитова оценила свою внешность словами «природа не обделила красотой»

Екатерина Ештокина
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила свою внешность словами «природа не обделила красотой». Видео появилось на сайте журнала Voice.

23-летняя спортсменка призналась, что всегда чувствовала себя привлекательной и благодарна за внешние данные родителям. «Очень нескромно», — иронично заявила она.

По словам фигуристки, любовь к себе — это правильное питание и уход за собой. «Это когда ты периодически балуешь себя, ходишь на какие‑то массажи, уходовые процедуры. Вот это, наверное, и есть любовь к себе. Я сначала полюбила себя, а потом поменялась. Я четыре года назад и я сейчас — два абсолютно разных человека», — заключила чемпионка.

Ранее в марте Алина Загитова снялась в откровенных образах для ювелирного бренда. Спортсменка предстала на одних снимках в черном купальнике и темно-синих джинсах, которые она расстегнула и немного приспустила с талии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok