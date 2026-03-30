Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:56, 30 марта 2026Мир

Аналитик описал попытки США надавить на Россию словами «старая стратегия уже не работает»

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Вашингтон больше не способен оказывать экономическое давление на Москву как раньше и, вероятно, не сможет вернуться к этой стратегии еще долгое время. Об этом рассказал бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб на YouTube-канале.

«Экономическая ситуация в США выглядит настолько нестабильной, что они не могут позволить себе продолжать старую стратегию попыток ограничить энергетические доходы России», — подчеркнул аналитик.

Он указал, что нынешний рост цен на нефть только укрепляет позиции РФ, поскольку страна получает краткосрочную дополнительную прибыль от энергетики. Это дает Москве больше возможностей продолжать экономически поддерживать конфликт с Украиной.

«Таким образом, на Россию сейчас не оказывается какого-то особого экономического давления, чтобы прекратить этот конфликт и весьма вероятно, что такого давления не будет еще какое-то время», — резюмировал Биб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok