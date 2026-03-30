Аналитик описал попытки США надавить на Россию словами «старая стратегия уже не работает»

Аналитик Биб: США больше не способны оказывать экономическое давление на Россию

Вашингтон больше не способен оказывать экономическое давление на Москву как раньше и, вероятно, не сможет вернуться к этой стратегии еще долгое время. Об этом рассказал бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб на YouTube-канале.

«Экономическая ситуация в США выглядит настолько нестабильной, что они не могут позволить себе продолжать старую стратегию попыток ограничить энергетические доходы России», — подчеркнул аналитик.

Он указал, что нынешний рост цен на нефть только укрепляет позиции РФ, поскольку страна получает краткосрочную дополнительную прибыль от энергетики. Это дает Москве больше возможностей продолжать экономически поддерживать конфликт с Украиной.

«Таким образом, на Россию сейчас не оказывается какого-то особого экономического давления, чтобы прекратить этот конфликт и весьма вероятно, что такого давления не будет еще какое-то время», — резюмировал Биб.