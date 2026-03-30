15:33, 30 марта 2026

Арестанты российского СИЗО создали криминальную империю и вытянули деньги у сокамерника

На Кубани ФСБ выявила банду вымогателей в СИЗО Сочи и Армавира
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На Кубани сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыли банду арестантов-вымогателей в СИЗО Сочи и Армавира, которые создали криминальную империю и вытянули миллионы рублей у сокамерника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фигуранты — 50-летний приезжий из Волгоградской области и двое 43-летних жителей Сочи. В отношении них возбуждено уголовное дело по пункту 3 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ. Они взяты под стражу.

По данным правоохранителей, в 2023 году они были заключены в СИЗО в Сочи и Армавире. Тогда мужчины создали преступную группу и под угрозой применения насилия вымогали у сокамерника деньги для пополнения так называемого воровского общака. Кроме того, они требовали с него денег за дальнейшее покровительство. Таким образом, родственники потерпевшего перевели им три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска взял под стражу девять членов ОПГ, связанных с «Артаковскими».

