Военный объяснил увеличение количества выпускаемых ВСУ беспилотников

12:46, 30 марта 2026

Дандыкин объяснил увеличение БПЛА со стороны ВСУ производством в Европе
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выпускаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) на регионы России, увеличилось, так как их производство поставили на поток в Европе, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в течение недели с 23 по 29 марта на территории России было перехвачено и уничтожено как минимум 2818 дронов ВСУ. Самые массированные атаки пришлись на 23 и 25 марта — тогда было ликвидировано 526 и 543 беспилотника соответственно.

«У них (украинцев, — прим. «Ленты.ру») стало больше их (беспилотников, — прим. «Ленты.ру»). На поток поставили производство в Европе, я так понимаю. Там стараются, вся Европа работает. Что-то они (украинцы, — прим. «Ленты.ру») делают, но они по мелкоте, а вот те, которые дальнобойные, мне кажется, это все оттуда (из Европы, — прим. «Ленты.ру»), и производство там налажено и снарядов, и беспилотников», — объяснил эксперт.

По словам Дандыкина, Россия «в долгу не осталась», выпуская за этот период и по 600, и по 700 беспилотников в сторону Украины.

В ночь на 30 марта ВСУ также предприняли попытки атаковать российские города. В частности, в Краснодаре беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом, пострадали три человека, включая двоих детей.

