19:29, 30 марта 2026

Бивол впервые после победы над Бетербиевым выйдет на ринг

Боксер Бивол проведет титульный поединок против немца Эйферта 30 мая
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол впервые после реванша с Артуром Бетербиевым проведет титульный поединок. Об этом сообщает пресс-служба Matchroom Boxing на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен выйдет на ринг против немца Михаэля Эйферта. Бой запланирован на 30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» и станет главным событием турнира RCC.

Эйферт — 28-летний обязательный претендент на пояс IBF, в его активе 13 побед и одно поражение. У 35-летнего россиянина 24 победы (12 нокаутом) и поражение только от Бетербиева в октябре 2024 года.

Последний поединок Бивол провел в ночь на 23 февраля 2025 года. Тогда россиянин одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере.

