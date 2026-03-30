Бивол впервые после победы над Бетербиевым выйдет на ринг

Боксер Бивол проведет титульный поединок против немца Эйферта 30 мая

Российский чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол впервые после реванша с Артуром Бетербиевым проведет титульный поединок. Об этом сообщает пресс-служба Matchroom Boxing на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен выйдет на ринг против немца Михаэля Эйферта. Бой запланирован на 30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» и станет главным событием турнира RCC.

Эйферт — 28-летний обязательный претендент на пояс IBF, в его активе 13 побед и одно поражение. У 35-летнего россиянина 24 победы (12 нокаутом) и поражение только от Бетербиева в октябре 2024 года.

Последний поединок Бивол провел в ночь на 23 февраля 2025 года. Тогда россиянин одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере.