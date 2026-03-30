Бизнес в России возродил порядки из 90-х и приготовился к голодным временам

Аналитик Быханов: Российский бизнес приготовился проводить массовые сокращения

Российский бизнес оказался в настолько сложном положении, что многие промышленные компании изучают вопрос о переходе на трехдневную рабочую неделю. Об этом рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов. Его процитировало Sputnik.

Таким образом предприниматели готовятся к снижению показателей и рассчитывают уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда. Как пояснил Быханов, стратегия очень многих компаний сейчас заключается в том, чтобы пережить лето, когда, как обычно, деловая активность падает. Бизнес, по словам эксперта, готовится к голодным временам и обсуждает новую волну сокращений. Кроме того, начинают возвращаться порядки, которые имели место в 1990-е годы: заработные платы в конвертах и сокращенные рабочие недели.

Еще хуже обстоят дела в сегменте малого предпринимательства, представители которого стали массово сдавать кассовые аппараты. Это говорит о том, что они или прекращают работы, или уменьшают масштабы деятельности.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в 2025 году году дефицит кадров в стране постепенно начал снижаться.