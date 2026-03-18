Российские власти заметили сокращение дефицита кадров

Вице-премьер Голикова заявила о сокращении дефицита кадров по итогам 2025 года

В минувшем году дефицит кадров в России постепенно начал снижаться. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет со ссылкой на ее аппарат РИА Новости.

По ее словам, добиться такого результата удалось благодаря реализации нацпроекта «Кадры» за счет увеличения занятости. «Данный показатель составил 101,7 процента при плане 100,9 процента», — уточнила чиновница.

Она добавила, что доля россиян, принимавших участие в активных мерах содействия занятости, существенно возросла — 112,9 процента вместо запланированных 13 процентов.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров подтвердил, что в 2026 году компания планирует сократить 15 процентов сотрудников центрального аппарата для повышения производительности и экономии средств. Впервые о планах компании по увольнениям стало известно осенью прошлого года.

Между тем в Яндексе опровергли сообщения о закрытии отдельных бизнес-направлений, связанных с работой поиска и искусственного интеллекта (ИИ), и сокращениях сотрудников.