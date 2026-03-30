Бизнесмен заработал на российских сиротах десятки миллионов рублей и сбежал за границу

В Челябинской области пройдет суд над бизнесменом за хищение 34,6 млн рублей

В Челябинской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего директора коммерческой организации, который нажился на российских сиротах и хотел скрыться от правоохранителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 238 («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ. Обвиняемый скрылся за границей, был объявлен в федеральный и международный розыск. В декабре 2025 года его задержали при попытке пересечь границу. Сейчас он находится под стражей, его имущество арестовано. Уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, с июля 2017 по июнь 2020 года обвиняемый, действуя в рамках муниципального контракта, предоставил заведомо ложные сведения о качестве жилых помещений. Он сдал 34 квартиры в микрорайоне города Копейска детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, восемь жилых и одно нежилое помещение были переданы гражданам, инвестировавшим в строительство.

При возведении дома использовались субподрядчики и индивидуальные предприниматели, работавшие с грубыми нарушениями санитарных, технических и градостроительных норм, а также с применением некачественных материалов. Экспертиза подтвердила: нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу, в связи с чем ввод дома в эксплуатацию был невозможен. Общий ущерб муниципалитету и гражданам-инвесторам превысил 34,6 миллиона рублей.

3 марта сообщалось, что в Подмосковье с 2013 года ключи от квартир выданы уже более 9 тысячам детей, оставшихся без попечения родителей.