Боец СВО ожил на хирургическом столе через 50 минут после остановки сердца

Мурадалиев: Более 100 бойцов СВО удалось вернуть к жизни после остановки сердца

Старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации Али Мурадалиев, который служит в 39-м отдельном гвардейском медицинском отряде в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, рассказал о том, как боец ожил на хирургическом столе через 50 минут после остановки сердца. Его историю публикует газета «Красная звезда».

По словам военного медика, одного из пациентов пришлось реанимировать почти 50 минут. При этом рубеж, после которого в большинстве случаев реанимацию прекращают, составляет 30 минут.

«Мне говорят: "Все, время вышло". А у пациента глаза открыты. Я смотрю в них и ловлю себя на мысли: "Он хочет жить и будет жить". Не знаю, как это объяснить. Я сказал: "Нет, продолжаем. Он выживет". И мы продолжили. В итоге прошло около 50 минут. И вдруг на мониторе появляется сердечный ритм, сердце начинает биться. Мы стабилизировали состояние раненого, и его благополучно эвакуировали в центральный госпиталь», — вспомнил Мурадалиев.

Он также рассказал о сотнях бойцов, которых удалось вернуть к жизни после остановки сердца. «У нас ведется журнал сердечно-легочных реанимаций. Так вот, там уже больше сотни случаев, когда пациентов удалось вернуть к жизни после остановки сердца», — отметил Мурадалиев.

Ранее сообщалось, что другой боец СВО ожил на хирургическом столе через 52 минуты после остановки сердца. Медики перелили военнослужащему всю кровь его группы, которая была в медучреждении, и на 52-й минуте у пациента появилось сердцебиение.