18:33, 30 марта 2026

В России проведут борщевичные рейды

Юрист Слезкина: Плановые рейды по поиску борщевика проведут с помощью дронов
Виктория Клабукова

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России проведут рейды по выявлению борщевика. Контроль за распространением сорняка подразумевает плановые проверки и мониторинг с использованием беспилотных систем мониторинга, уточняет в разговоре с агентством ТАСС адвокат Адвокатской палаты Москвы, член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры» Олеся Слезкина.

Основанием для проверки могут послужить в том числе и жалобы граждан. Надзорные мероприятия строго регламентированы федеральным законом от 29 мая 2024 года №114-ФЗ и проводятся сотрудниками Россельхознадзора, Росреестра или муниципальных органов.

Нарушения фиксируются в специальном акте, а владельцу участка выдается обязательное предписание. Если дачник проигнорирует сроки устранения нарушений, ему грозит крупный штраф — для физлиц сумма варьируется 20 до 50 тысяч рублей, должностных — от 50 до 100 тысяч, юридических — от 400 до 700 тысяч рублей. Действия и решения надзорных органов, однако, можно оспорить.

Наличие борщевика на даче не может стать поводом для изъятия участка. Данный пункт был исключен из критериев оценки использования участка. Однако вкупе с другими факторами — если земля в целом заброшена, не обрабатывается, отсутствуют признаки сельскохозяйственной деятельности — чиновники могут счесть, что участок не используется по назначению.

