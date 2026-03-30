Диетолог раскрыла последствия злоупотребления яблоками

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sav_an_dreas / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Лорен Манакер рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление яблоками. Их специалистка раскрыла в беседе с изданием Delish.

По словам диетолога, чрезмерное употребление яблок может привести к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) у людей с синдромом раздраженного кишечника и чувствительным желудком. Кроме того, эти фрукты содержат много клетчатки и сахара, поэтому злоупотребление ими может вызывать проблемы с пищеварением даже у здоровых людей.

Специалистка добавила, что яблоки обязательно нужно мыть под струей воды. Она объяснила, что употребление в пищу немытых яблок может привести к попаданию в организм пестицидов.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

В то же время Манакер добавила, что одно яблоко в день принесет организму пользу, так как этот продукт содержит много витаминов, антиоксидантов и клетчатки. «Поскольку большинство людей не употребляет рекомендуемое количество фруктов и овощей ежедневно, выработать привычку съедать по яблоку в день может быть полезно», — подчеркнула она.

Ранее диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, как часто допускается есть лапшу быстрого приготовления. По словам Ковановой, употреблять ее в пищу можно не более двух раз в месяц.

