Доктор Мясников пожаловался на безумно злящие его вопросы

Мясников заявил, что его раздражают вопросы об обязательности приема статинов

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» на вопросы подписчиков, которые его сильно раздражают. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, во всех материалах о статинах в соцсетях он напоминает, что людям с уровнем «плохого» холестерина выше 4,9 необходимо принимать эти препараты.

«Что меня в вас злит безумно? (...) Дальше какие у меня 100 вопросов? "Доктор, а у меня 5,3, принимать?", "Доктор, а у меня 5,6 принимать?", "Доктор, а у меня 5,0, принимать?" Я чего написал? Чего неясного? 4,9 и больше — принимать!» — возмутился доктор.

Ранее Мясников отчитал гостью передачи, которая пожаловалась на судороги. Он призвал ее не идти к врачу и заявил, что обращаться к докторам следует только с реальными проблемами.