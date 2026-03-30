16:42, 30 марта 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников пожаловался на безумно злящие его вопросы

Мясников заявил, что его раздражают вопросы об обязательности приема статинов
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» на вопросы подписчиков, которые его сильно раздражают. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, во всех материалах о статинах в соцсетях он напоминает, что людям с уровнем «плохого» холестерина выше 4,9 необходимо принимать эти препараты.

«Что меня в вас злит безумно? (...) Дальше какие у меня 100 вопросов? "Доктор, а у меня 5,3, принимать?", "Доктор, а у меня 5,6 принимать?", "Доктор, а у меня 5,0, принимать?" Я чего написал? Чего неясного? 4,9 и больше — принимать!» — возмутился доктор.

Ранее Мясников отчитал гостью передачи, которая пожаловалась на судороги. Он призвал ее не идти к врачу и заявил, что обращаться к докторам следует только с реальными проблемами.

