00:24, 30 марта 2026

Две россиянки пострадали из-за атак БПЛА ВСУ

Гладков: В Белянке из-за атак БПЛА пострадали 2 женщины
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В селе Белянка в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что украинские БПЛА атаковали два гражданских автомобиля. В результате одна россиянка получила множественные осколочные ранения, а другую пострадавшую госпитализировали с осколочными ранениями живота. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее похожий инцидент произошел в селе Нежеголь. Там украинский дрон атаковал КамАЗ. В результате был ранен мужчина.

    Последние новости

    Стало известно о пожаре в российской школе из-за удара украинского беспилотника

    Смертельно опасную антиматерию впервые перевезли на грузовике

    Две россиянки пострадали из-за атак БПЛА ВСУ

    Ушаков оценил предложения Трампа по Украине

    Число пострадавших при атаке на Таганрог выросло

    Найдено природное средство для улучшения жирового обмена

    Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

    Российский БПЛА выпотрошил дрон ВСУ прямо в полете и снял это на видео

    Обломки БПЛА повредили жилой дом в Ленобласти

    МАГАТЭ сообщило об остановке работы завода по производству тяжелой воды в Иране

    Все новости
