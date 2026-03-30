Две россиянки пострадали из-за атак БПЛА ВСУ

Гладков: В Белянке из-за атак БПЛА пострадали 2 женщины

В селе Белянка в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что украинские БПЛА атаковали два гражданских автомобиля. В результате одна россиянка получила множественные осколочные ранения, а другую пострадавшую госпитализировали с осколочными ранениями живота. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее похожий инцидент произошел в селе Нежеголь. Там украинский дрон атаковал КамАЗ. В результате был ранен мужчина.