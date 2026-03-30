Эксперт Центрального университета рассказала о подготовке российских чемпионов IТ-олимпиад

Процко отметила роль Центрального университета в победах сборных на олимпиадах

Российские школьные сборные под руководством экспертов Центрального университета и партнеров трижды становились победителями в престижных мировых ИТ-соревнованиях для старшеклассников: в 2024 и 2025 годах на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), а также на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) в 2025-м. О том, как происходит подготовка, в интервью «Снобу» рассказала член совета Международных олимпиад по ИИ и кибербезопасности, руководитель привлечения абитуриентов и олимпиадного трека Центрального университета Екатерина Процко.

Российские команды, отметила Процко, многие годы занимают лидирующие позиции на школьных олимпиадах по классическим предметам: информатике, физике, математике, биологии, химии, а теперь к ним добавились интеллектуальные состязания по искусственному интеллекту и кибербезопасности. При этом в Центральном университете в рамках подготовки к международным соревнованиям, где есть обязательные командные элементы, добавляют работу над групповым взаимодействием, поскольку российские олимпиады традиционно заточены под индивидуальный формат — в отличие от международных.

В Центральном университете, по ее словам, стараются максимально оградить тренеров от бюрократии, чтобы они сфокусировались только на детях и их подготовке.

«Чтобы попасть на международную олимпиаду, надо знать людей из индустрии и международного олимпиадного сообщества, уметь с ними договариваться, отстаивать свои права, права команды и страны. Параллельно нужно разработать систему отбора участников и сделать так, чтобы про нас узнали. Затем собрать тренерский и менеджерский состав, организовать поездку», — объяснила Екатерина Процко.

Эксперт рассказала, что школьные сборные сталкиваются с такими же ограничениями на международных соревнованиях, как это бывает в большом спорте.

«Мы долго не могли получить приглашение, нам запретили выступать под айдентикой страны, поэтому мы выступали под флагом олимпиады», — описывает Процко одну из последних олимпиадных поездок.

Несмотря на трудности, во всех странах российские сборные всегда ждут, все дело в самих детях и уровне подготовки, подчеркнула она.

«В российских школах очень хорошая математическая база, плюс в нашей стране много олимпиадных кружков, и они бесплатны», — пояснила эксперт.

По мнению Екатерины Процко, именно высокое качество образования и долгосрочные цели помогают достигать высоких результатов, которые затем стараются удержать.

«Российский бакалавриат — один из самых сильных в мире. Мы видим это и по студентам Центрального университета на олимпиадах: наши бакалавры ничем не уступают и бывают даже сильнее студентов ведущих зарубежных вузов», — подчеркнула она.

Для этого в Центральном университете действует система удержания талантов. Например, вуз предоставляет талантливым абитуриентам грантовую программу, которая покрывает до 100 процентов стоимости обучения, а студентам дается больше времени на выбор специализации и возможность настроить свою нагрузку.

Подход вуза и качество российской подготовки ценят и за рубежом, сказала она. Сегодня, по словам руководителя олимпиадного трека, к Центральному университету обращаются сборные из других стран — СНГ, БРИКС, а также Европы. Занятия с иностранными командами проходят онлайн в течение нескольких месяцев.

«Это значит, что в РФ крутое образование — настолько, что другие обращаются к нам за помощью в подготовке школьников к мировым соревнованиям», — уверена Екатерина Процко.

