06:48, 30 марта 2026Мир

Эксперты усомнились в способности США победить Иран в одном вопросе

WP: США и Израиль вряд ли смогут уничтожить программу баллистических ракет Ирана
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Иран, вопреки ударам со стороны Израиля и Соединенных Штатов, сохраняет свою ракетную программу. В связи с этим эксперты усомнились, что ее можно будет полностью уничтожить в процессе войны, такую оценку приводит газета The Washington Post (WP).

В статье говорится, что по имеющимся спутниковым снимкам становится ясно, что на территории исламской республики были «ничтожены надземные пусковые установки, временно перекрыт доступ к хранящимся под землей ракетам, Иран был лишен возможности незамедлительно производить новые ракеты». В то же время, по словам экспертов, программа Ирана по производству баллистических ракет продолжает функционировать.

«Они [Иран] по-прежнему осуществляют запуски. Это ключевой показатель», — пришел к выводу научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в России организацией) Том Кэрако.

Специалисты полагают, что иранскую ракетную программу в принципе нельзя полностью уничтожить, поскольку у Тегерана есть опыт по восстановлению после предыдущих ударов и доступ к поставкам, которые восполняют запасы поврежденного оборудования.

Ранее Тегеран оценил мирный план США, состоящий из 15 пунктов, как односторонний и несправедливый. В частности, он касается свободы судоходства в Ормузском проливе, а также ракетной и ядерной программ Ирана.

    Последние новости

    «Мы оба устали». Жена Зеленского высказалась о планах мужа участвовать в президентских выборах

    Полковник Росгвардии признался в хищении миллионов на военном городке

    Раскрыты масштабы разрушений при массированном налете ВСУ на регионы России

    Объявлено о росте числа пострадавших при массированном налете ВСУ на Таганрог

    Экс-футболист Канчельскис усомнился в победе сборной России на ЧМ без помощи мата

    Трамп сообщил о важном дне в Иране

    Силовики сообщили о масштабной переброске ВСУ под Волчанск

    Раскрыт процент полностью довольных своей интимной жизнью россиян

    Додик заявил о значении победы России для сербов

    Голову известной модели украли из гроба

    Все новости
