12:30, 30 марта 2026Экономика

Еще одна страна обратилась за помощью к России из-за топливного кризиса

Ceylon Petroleum из Шри-Ланки начала переговоры о закупке нефтепродуктов из РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Государственная нефтяная компания Шри-Ланки — Ceylon Petroleum — начала переговоры с российским правительством о поставках нефтепродуктов на фоне топливного кризиса. Об этом заявил ее управляющий директор Маюра Нетхикумараге, его слова приводит Bloomberg.

Представители российского правительства, отметил он, оказывают содействие Шри-Ланке в вопросе дополнительных поставок нефтепродуктов. Эта помощь необходима, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке азиатской страны, пояснил Нетхикумараге.

Сделки будут осуществлены на коммерческих условиях, добавил он, не став раскрывать конечную стоимость поставок. Отгрузки дополнительных объемов топлива помогут Шри-Ланке компенсировать негативный эффект от масштабных перебоев импорта нефтепродуктов через Ормузский пролив, заключил он.

Блокировка Ираном важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии ударила по ряду азиатских стран. Эти государства в наибольшей степени зависели от импорта энергоресурсов по этому маршруту. Из-за почти полного прекращения судоходства в проливе власти Шри-Ланки ограничили продажу топлива местным потребителям. Кроме того, власти азиатской страны рекомендовали чиновникам воздержаться от поездок на личных автомобилях, реже пользоваться лифтами и сократить до минимума работу кондиционеров.

    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

    Брюки в стиле 70-х вновь стали трендом

    Блогерша попалась в аэропорту Европы с 17 пакетами каннабиса в багаже

    Устранявший конкурентов через СБУ контрабандист отплатил шпионажем в России

    ЦБ высказался о росте цен в России

    Названы неочевидные причины вздутия живота

    Сильный шок пережил игрок в русскую рулетку

    Россиянин приехал на разборку с ружьем и устроил бойню

    Лондон прокомментировал выявление британского шпиона в Москве

    Названо главное препятствие для возвращения принца Гарри в королевскую семью

    Все новости
