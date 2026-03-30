Еще одна страна обратилась за помощью к России из-за топливного кризиса

Ceylon Petroleum из Шри-Ланки начала переговоры о закупке нефтепродуктов из РФ

Государственная нефтяная компания Шри-Ланки — Ceylon Petroleum — начала переговоры с российским правительством о поставках нефтепродуктов на фоне топливного кризиса. Об этом заявил ее управляющий директор Маюра Нетхикумараге, его слова приводит Bloomberg.

Представители российского правительства, отметил он, оказывают содействие Шри-Ланке в вопросе дополнительных поставок нефтепродуктов. Эта помощь необходима, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке азиатской страны, пояснил Нетхикумараге.

Сделки будут осуществлены на коммерческих условиях, добавил он, не став раскрывать конечную стоимость поставок. Отгрузки дополнительных объемов топлива помогут Шри-Ланке компенсировать негативный эффект от масштабных перебоев импорта нефтепродуктов через Ормузский пролив, заключил он.

Блокировка Ираном важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии ударила по ряду азиатских стран. Эти государства в наибольшей степени зависели от импорта энергоресурсов по этому маршруту. Из-за почти полного прекращения судоходства в проливе власти Шри-Ланки ограничили продажу топлива местным потребителям. Кроме того, власти азиатской страны рекомендовали чиновникам воздержаться от поездок на личных автомобилях, реже пользоваться лифтами и сократить до минимума работу кондиционеров.