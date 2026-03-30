14:51, 30 марта 2026

Еще ряд крупных сетей одежды начал закрывать магазины в России

Аналитик Чернусь: Gloria Jeans, Funday и Desport начали сокращать число точек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ряд крупных сетей одежды начал сокращать число своих торговых точек в России в рамках оптимизации бизнеса. Об этом заявил глава направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о таких игроках, как Gloria Jeans, Funday, Desport и Motherbear. Они составили компанию еще одной крупной сети (O'STIN), руководство которой в прошлом году закрыло 62 магазина на российском рынке.

В зоне риска, отметил Чернусь, находится Melon Fashion Group, в структуру которой входят бренды Idol, Befree, Sela, Zarina и Love Republic. На фоне роста издержек руководство этой сети в обозримом будущем может сократить число неэффективных точек, расположенных в региональных торговых центрах, не исключил Чернусь. Проблемы также испытывают Мodis, Mollis, Urban Vibes и Yollo. В отношении этих брендов известны планы по закрытию формата розницы, заключил аналитик.

Ранее заявление о своем банкротстве подала сеть магазинов одежды Modis. Обувной ретейлер Zenden (бренды Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander, Munz Store) из-за больших долгов и растущего числа исков от контрагентов, как отмечалось, может закрыть все торговые точки на российском рынке. Что касается Gloria Jeans, то компания на фоне падения спроса и роста издержек собирается закрыть порядка 150 магазинов до конца этого года.

