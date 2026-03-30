Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:08, 30 марта 2026Культура

Фильм по российскому бестселлеру возглавил прокат

Мелодрама «Твое сердце будет разбито» по популярной книге возглавила прокат
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Твое сердце будет разбито»

Российская мелодрама «Твое сердце будет разбито» по одноименному бестселлеру возглавила кинотеатральный прокат. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина, премьера которой состоялась на минувшей неделе, заработала почти 200 миллионов рублей, собрав 407,9 тысячи зрителей. Это стало лучшим показателем. Проект снят по книге «Твое сердце будет разбито» самой издаваемой писательницы в России Анны Джейн (настоящая фамилия Потапкина) и рассказывает о старшекласснице Полине, которая из-за травли идет на сделку со школьным хулиганом.

На втором месте, по данным бокс-офиса, оказался лидер предыдущей недели «Домовенок Кузя 2», собравший 172,34 миллиона рублей. На третьем месте расположилась еще одна премьера — анимационная картина «Коты Эрмитажа 2. Тайна Египетского зала» (40 миллионов).

Ранее стало известно, что актер Николай Шрайбер исполнит роль Пьера Безухова в новой экранизации романа «Война и мир». Сам постановщик отметил, что «в кино не существует возраста».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok