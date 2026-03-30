Фильм по российскому бестселлеру возглавил прокат

Российская мелодрама «Твое сердце будет разбито» по одноименному бестселлеру возглавила кинотеатральный прокат. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина, премьера которой состоялась на минувшей неделе, заработала почти 200 миллионов рублей, собрав 407,9 тысячи зрителей. Это стало лучшим показателем. Проект снят по книге «Твое сердце будет разбито» самой издаваемой писательницы в России Анны Джейн (настоящая фамилия Потапкина) и рассказывает о старшекласснице Полине, которая из-за травли идет на сделку со школьным хулиганом.

На втором месте, по данным бокс-офиса, оказался лидер предыдущей недели «Домовенок Кузя 2», собравший 172,34 миллиона рублей. На третьем месте расположилась еще одна премьера — анимационная картина «Коты Эрмитажа 2. Тайна Египетского зала» (40 миллионов).

Ранее стало известно, что актер Николай Шрайбер исполнит роль Пьера Безухова в новой экранизации романа «Война и мир». Сам постановщик отметил, что «в кино не существует возраста».