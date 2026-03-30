Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:49, 30 марта 2026Культура

Назван исполнитель роли Пьера Безухова в «Войне и мире» Андреасяна

Ольга Коровина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актер Николай Шрайбер исполнит роль Пьера Безухова в новой экранизации романа «Война и мир». Об этом сообщил режиссер Сарик Андреасян в интервью «Кинопоиску».

Постановщик отметил, что «в кино не существует возраста». По его словам, возмущаться из-за несовпадения возраста актера и персонажа могут лишь те люди, которые не погружены в книгу. «Я же четко уверен, что те повороты, которые происходят в жизни у Пьера Безухова, не могут происходить у 20-летнего парня — именно столько Пьеру в начале романа», — пояснил Сарик.

Андреасян также отметил, что режиссер Сергей Бондарчук сам исполнил роль Пьера, когда ему было 45 лет. В британской экранизации 2016 года Безухова сыграл Пол Дано, которому было около 30 лет. Андреасян подчеркнул, что осознанно утвердил на роль 43-летнего Шрайбера, которого считает потрясающим артистом.

Ранее стало известно, что актриса Полина Гухман исполнит роль Наташи Ростовой в фильме «Война и мир» Сарика Андреасяна. Премьера картины состоится 18 февраля 2027 года. Роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко, Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков, а Николая Ростова — Александр Метелкин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok