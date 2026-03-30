Назван исполнитель роли Пьера Безухова в «Войне и мире» Андреасяна

Николай Шрайбер сыграет Пьера Безухова в фильме «Война и мир» Андреасяна

Актер Николай Шрайбер исполнит роль Пьера Безухова в новой экранизации романа «Война и мир». Об этом сообщил режиссер Сарик Андреасян в интервью «Кинопоиску».

Постановщик отметил, что «в кино не существует возраста». По его словам, возмущаться из-за несовпадения возраста актера и персонажа могут лишь те люди, которые не погружены в книгу. «Я же четко уверен, что те повороты, которые происходят в жизни у Пьера Безухова, не могут происходить у 20-летнего парня — именно столько Пьеру в начале романа», — пояснил Сарик.

Андреасян также отметил, что режиссер Сергей Бондарчук сам исполнил роль Пьера, когда ему было 45 лет. В британской экранизации 2016 года Безухова сыграл Пол Дано, которому было около 30 лет. Андреасян подчеркнул, что осознанно утвердил на роль 43-летнего Шрайбера, которого считает потрясающим артистом.

Ранее стало известно, что актриса Полина Гухман исполнит роль Наташи Ростовой в фильме «Война и мир» Сарика Андреасяна. Премьера картины состоится 18 февраля 2027 года. Роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко, Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков, а Николая Ростова — Александр Метелкин.