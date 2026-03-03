Названа исполнительница роли Наташи Ростовой в «Войне и мире» Андреасяна

Полина Гухман сыграет Наташу Ростову в фильме «Война и мир» Сарика Андреасяна

Актриса Полина Гухман исполнит роль Наташи Ростовой в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна. Фотографии со съемок появились в Telegram-канале кинематографиста.

Андреасян сообщил, что премьера картины состоится 18 февраля 2027 года. Известно также, что роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко, Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков, а Николая Ростова — Александр Метелкин.

В мае 2025 года режиссер «Онегина» Сарик Андреасян анонсировал собственный фильм по классическому роману Льва Толстого «Война и мир». Супруга кинематографиста, актриса Лиза Моряк записала видео, в котором сообщила, что роль Наташи Ростовой в экранизации сыграет не она.