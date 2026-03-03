Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:45, 3 марта 2026Культура

Названа исполнительница роли Наташи Ростовой в «Войне и мире» Андреасяна

Полина Гухман сыграет Наташу Ростову в фильме «Война и мир» Сарика Андреасяна
Ольга Коровина

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Актриса Полина Гухман исполнит роль Наташи Ростовой в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна. Фотографии со съемок появились в Telegram-канале кинематографиста.

Андреасян сообщил, что премьера картины состоится 18 февраля 2027 года. Известно также, что роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко, Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков, а Николая Ростова — Александр Метелкин.

В мае 2025 года режиссер «Онегина» Сарик Андреасян анонсировал собственный фильм по классическому роману Льва Толстого «Война и мир». Супруга кинематографиста, актриса Лиза Моряк записала видео, в котором сообщила, что роль Наташи Ростовой в экранизации сыграет не она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Раскрыта стоимость проходки на показы Недель моды

    Зеленский усомнился в сохранении власти после завершения конфликта на Украине

    Названы особенности атаковавшего Иран «Буйства»

    Крупнейшая нефтяная компания мира задумалась об альтернативе для морских перевозок нефти

    В России спрогнозировали стабильное изменение цен на топливо

    Оказавшиеся в Дубае российские звезды рассказали об обстановке в городе

    В Москве прошла самая снежная зима

    Студенты нашли останки викингов в яме для наказаний

    Москалькова заявила о новых условиях Киева для возвращения россиян с территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok