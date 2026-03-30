15:00, 30 марта 2026

Главному конкуренту доллара предсказали худшие показатели

Bloomberg: Евро приближается к худшему квартальному показателю с 2024 года
Кирилл Луцюк

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Евро рискует показать худшие квартальные показатели с 2024 года. Об этом сообщило Bloomberg.

К такому развитию событий приведет ближневосточный конфликт, подчеркнувший зависимость еврозоны от импорта энергоносителей и подорвавший экономические перспективы этого региона.

Издание подчеркнуло, что в марте евро подешевел относительно доллара на 2,5 процента, что стало самым большим падением с июля прошлого года. К настоящему моменту стоимость европейской валюты снизилась до 1,15 доллара. Аналитики Morgan Stanley считают, что скоро эти котировки достигнут 1,13 доллара.

В начале марта руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман назвал конфликт на Ближнем Востоке одним из ключевых рисков для евро. Речь идет о том, что американо-иранское противостояние привело к серьезному скачку цен на нефть и газ. А для Европейского союза, который считается одним из крупных покупателей этих энергоносителей, такое развитие событий означает ускорение инфляции, издержки бизнеса и просадку потребительского спроса. В итоге не исключается даже техническая рецессия.

