Нутрициолог развеяла мифы о вреде грейпфрутового сока

Нутрициолог Гусакова: Частое потребление кислых соков вредит зубной эмали

Грейпфрутовый сок часто оказывается в центре противоречивых обсуждений: одни считают напиток суперфудом, богатым витаминами и антиоксидантами, другие предупреждают о рисках для зубов и печени, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. В беседе с «Лентой.ру» она разобрала мифы о его вреде.

По словам эксперта, грейпфрутовый сок действительно может влиять на зубы из-за высокой кислотности, которая способна снижать минерализацию эмали и приводить к постепенному истончению. Но речь идет не о разовом стакане, выраженный эффект возникает при частом употреблении кислых напитков небольшими порциями в течение дня, когда эмаль постоянно подвергается кислотной атаке, объяснила нутрициолог.

Чтобы снизить возможный вред, Гусакова посоветовала пить сок во время еды, а не между приемами пищи, не чистить зубы сразу после кислых напитков, а полоскать рот водой.

Еще один нюанс, который редко обсуждают — стакан грейпфрутового сока содержит достаточно много натуральных сахаров, а клетчатки в нем почти нет. В одном стакане сока может быть до 20-25 граммов сахара. Поэтому сок лучше пить не натощак и не использовать как замену воде Вероника Гусакова нутрициолог

Второй популярный страх связан с влиянием грейпфрутового сока на печень, обозначила собеседница «Ленты.ру». Однако, уточнила она, в реальности сам по себе напиток не разрушает печень, проблема возникает, если сочетать его с некоторыми лекарствами.

«Грейпфрут содержит вещества — фуранокумарины, которые блокируют фермент CYP3A4. Этот фермент участвует в метаболизме многих лекарственных препаратов. Когда человек запивает лекарства грейпфрутовым соком, лекарство расщепляется медленнее и его концентрация в крови повышается, что усиливает побочные эффекты. Это особенно важно для статинов (препаратов для снижения холестерина), лекарств от гипертонии, некоторых седативных средств, антиаритмических препаратов и иммуносупрессантов», — пояснила эксперт.

В таких случаях нагрузка на печень действительно может увеличиваться, но это связано не с токсичностью сока, а с нарушением метаболизма лекарств Вероника Гусакова нутрициолог

Взаимодействие грейпфрута с лекарствами происходит не только в момент приема, предупредила нутрициолог. Фуранокумарины из фрукта блокируют фермент CYP3A4 в кишечнике, и восстановление его активности может занимать от суток до трех дней, обратила внимание специалист.

«Это означает, что даже если человек выпил сок утром, а лекарство принял вечером или на следующий день, влияние все равно может сохраняться. Именно поэтому необходимо полностью исключать грейпфрут на период лечения. Если человек не принимает препараты, взаимодействующие с грейпфрутом, умеренное употребление сока не представляет опасности для печени», — сообщила Гусакова.

Кроме взаимодействия с лекарствами, грейпфрут способен замедлять метаболизм кофеина, добавила эксперт. В результате у некоторых людей после сочетания кофе и грейпфрута может возникать учащенное сердцебиение, тревожность и ощущение перевозбуждения, предостерегла она.

