12:42, 30 марта 2026

Иран посетовал на безразличие одной международной организации

Бакаи: Безразличие МАГАТЭ и Гросси вызывает сожаление
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mariana Nedelcu / Reuters

Безразличие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его главы Рафаэля Гросси вызывает сожаление. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи, сообщает Tasnim.

«Действия, предпринятые США и израильским режимом против [иранских] ядерных объектов, согласно уставу МАГАТЭ, являются преступными, поэтому и еще более прискорбно безразличие МАГАТЭ и Гросси», — заявил он.

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, Гросси в который раз выбрал совершенно неправильный подход и вместо того, чтобы осудить агрессоров, использует в своих интервью усугубляющие проблемы фразы.

Бакаи подчеркнул, что в таких обстоятельствах первое, что должно сделать МАГАТЭ, — это осудить нарушения, однако такого не произошло.

Ранее МАГАТЭ заявило, что в иранском Хондабе остановил работу завод по производству тяжелой воды, который, по заявлению иранской стороны, подвергся атаке 27 марта. В агентстве уточнили, что на заводе не было ядерных материалов, о наличии которых сообщалось ранее.

