00:09, 30 марта 2026Мир

МАГАТЭ сообщило об остановке работы завода по производству тяжелой воды в Иране

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В иранском Хондабе остановил работу завод по производству тяжелой воды, который, по заявлению иранской стороны, подвергся атаке 27 марта. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети X.

«МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе ... получил серьезные повреждения и больше не работает», — говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что на заводе не было ядерных материалах, о наличии которых сообщалось ранее.

Агентство Fars, сообщая об ударе, уточняло, что никто не пострадал, угрозы для населения региона нет.

