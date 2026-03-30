В глазу россиянина вырос живой 20-сантиметровый червь

Из глаза 52-летнего жителя Ульяновской области извлекли живого 20-сантиметрового червя. Операцию провели в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Чувашии.

Россиянин обратился к медикам из-за того, что под верхним веком у него образовалась шишка размером с фасоль, представляющая собой покрасневшее образование с четкими границами. При этом образование было безболезненным.

Мужчина вспомнил, что летом почувствовал укус комара в глаз, но тогда не придал этому значения. Позже на месте укуса появилось маленькое пятно, которое долгое время не беспокоило, но медленно росло.

По словам медиков, после того, как был сделан диагностический накол, из раны неожиданно показался жгутик, который впоследствии оказался паразитом — круглым червем длиной около 20 сантиметров. Паразит поселился в глазном яблоке пациента почти год назад.

«Червь обладает высокой миграционной способностью. Оставленный без лечения, паразит способен переместиться в другие ткани и органы человека, вызывая серьезные осложнения, вплоть до поражения головного мозга и жизненно важных органов», — предупредили в министерстве здравоохранения.

