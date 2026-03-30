14:59, 30 марта 2026Россия

В глазу россиянина вырос живой 20-сантиметровый червь

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МНТК «Микрохирургия глаза», Чебоксарский филиал

Из глаза 52-летнего жителя Ульяновской области извлекли живого 20-сантиметрового червя. Операцию провели в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Чувашии.

Россиянин обратился к медикам из-за того, что под верхним веком у него образовалась шишка размером с фасоль, представляющая собой покрасневшее образование с четкими границами. При этом образование было безболезненным.

Мужчина вспомнил, что летом почувствовал укус комара в глаз, но тогда не придал этому значения. Позже на месте укуса появилось маленькое пятно, которое долгое время не беспокоило, но медленно росло.

По словам медиков, после того, как был сделан диагностический накол, из раны неожиданно показался жгутик, который впоследствии оказался паразитом — круглым червем длиной около 20 сантиметров. Паразит поселился в глазном яблоке пациента почти год назад.

«Червь обладает высокой миграционной способностью. Оставленный без лечения, паразит способен переместиться в другие ткани и органы человека, вызывая серьезные осложнения, вплоть до поражения головного мозга и жизненно важных органов», — предупредили в министерстве здравоохранения.

Ранее в Омске медики нашли в глазу у россиянки червя. Паразит мог оказаться под веком после укуса комара.

