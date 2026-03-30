Избивавшая больше года малолетнюю дочь россиянка избежала тюрьмы

В Архангельске осудили женщину, избивавшую малолетнюю дочь

В Архангельске осудили женщину, избивавшую малолетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статьям 117 («Истязание несовершеннолетнего») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ.

Как установил суд, в период с октября 2024 года по июнь 2025 года 23-летняя местная жительница, выражая недовольство поведением своей двухлетней дочери, регулярно ее избивала и ненадлежащим образом исполняла обязанности по ее воспитанию.

Суд приговорил ее к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно, а также в пользу пострадавшей взыскал 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прижигавшая сигаретой и избивавшая несовершеннолетнюю дочь россиянка избежала колонии.