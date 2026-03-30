Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:46, 30 марта 2026Силовые структуры

Контрабандисты прорвали российскую таможню на фурах с запрещенным товаром

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Калужской области возбуждено уголовное дело о грабеже организованной группой. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, преступники регулярно завозили в Россию запрещенные санкционные товары на грузовиках. Очередная партия машин с товаром на три миллиона рублей была задержана в зоне таможенного контроля и помещена на хранение. Бандиты проникли в помещение, завели фуры и, протаранив ограждения таможни, скрылись с места преступления. Позже в ходе операции сотрудников ФСБ подозреваемые были задержаны, все грузовики с нелегальной продукцией вернули в зону таможенного контроля.

Ранее сообщалось, что иностранец прилетел в Россию с драгоценностями на 3,5 миллиона рублей и попался на таможне в аэропорту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok