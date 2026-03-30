Контрабандисты прорвали российскую таможню на фурах с запрещенным товаром

Из российской зоны таможенного контроля угнали фуры с санкционным товаром

В Калужской области возбуждено уголовное дело о грабеже организованной группой. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, преступники регулярно завозили в Россию запрещенные санкционные товары на грузовиках. Очередная партия машин с товаром на три миллиона рублей была задержана в зоне таможенного контроля и помещена на хранение. Бандиты проникли в помещение, завели фуры и, протаранив ограждения таможни, скрылись с места преступления. Позже в ходе операции сотрудников ФСБ подозреваемые были задержаны, все грузовики с нелегальной продукцией вернули в зону таможенного контроля.

