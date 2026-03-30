16:06, 30 марта 2026Наука и техника

Корабли ВМФ России предложили направить в Ормузский пролив

Иван Потапов
Фото: Amr Alfiky / Reuters

Боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России можно направить в Ормузский пролив для обеспечения безопасного прохода российских судов, предлагает на страницах газеты «Известия» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, не стоит забывать, что «боевой корабль — это все-таки боевой корабль». Эксперт отметил, что на российских корветах, принимающих участие в дальних походах, установлены ударные и оборонные системы.

«Так, в данный момент времени, когда идут боевые действия США и Израиля против Ирана, наши корабли могут участвовать в обеспечении безопасности российских судов в водах Ормузского пролива», — считает аналитик.

Ранее Болтенков на страницах «Известий» заявил, что США вряд ли смогут уничтожить иранскую «москитную армаду» — сотни быстроходных катеров, которые могут использоваться для минирования Ормузского пролива.

Также в марте глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал, что представляемое им государство разрешило проходить через Ормузский пролив судам дружественных стран, в частности, России, Китая, Ирака, Индии и Пакистана.

