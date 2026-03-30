15:32, 30 марта 2026Мир

Лидер страны БРИКС призвал к реформе Совбеза ООН

Президент Бразилии да Силва: Пришло время реформировать Совбез ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Пришло время провести реформы Совета Безопасности ООН. С таким призывом выступил президент Бразилии Лула да Силва, его цитирует газета The Guardian.

«Пришло время решительно отреагировать, восстановив способность реформированной Организации Объединенных Наций действовать», — подчеркнул глава государства.

По словам да Силвы, «прерогативы постоянных членов Совета Безопасности уже сейчас неоправданны в международном порядке, основанном на суверенном равенстве наций».

«Насилие не может заменить диалог, и сила не может возобладать над дипломатией», — добавил он.

Ранее бывший вице-президент Нового банка развития БРИКС Пауло Ногейра Батиста предположил, что Бразилии также следует озадачиться вопросом создания ядерного оружия.

