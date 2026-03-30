Любовь Успенская назвала свою преемницу

02:14, 30 марта 2026

Любовь Успенская назвала своей преемницей певицу Kiliana
Марина Совина (ночной редактор)
Любовь Успенская. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Любовь Успенская назвала своей преемницей исполнительницу Kiliana (Лиану Геворкян). Об этом сообщает РИА Новости.

«Это девочка [Kiliana], она просто мое сердце! Я не знала, что ее мечтой было спеть со мной песню. Я думаю, она уже стала моей преемницей», — заявила артистка журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Успенская рассказала, что перестала бороться с желтыми статьями и фейками о себе в недобросовестных изданиях. По словам артистки, ей нет дела до СМИ, которые распространяют ложь о ней.

До этого артистка прокомментировала скандал на борту самолета, в ходе которого ее высадили с рейса с полицией.

