Москвичей предупредили о дождях

18:56, 30 марта 2026

Синоптик Позднякова: В начале недели в Москве пройдут дожди
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В начале текущей недели в Москве пройдут небольшие дожди. Об осадках предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает aif.ru.

Днем температура воздуха будет держаться на уровне плюс 15 градусов, а ночью опустится до плюс 1-5 градусов Цельсия.

«Погода в целом будет теплой и комфортной. Отмечу, что дожди сейчас просто необходимы, потому что воздух полон пыли, оставшейся после зимы грязи. И пыльца уже появляется на деревьях», — рассказала синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил, что дожди могут обрушиться на столицу в среду, 1 апреля, на фоне циклонической депрессии. Метеоролог подчеркнул, что осадков не было в Москве уже более трех недель.

