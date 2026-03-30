Мужчина разбил бутылку о голову сквернословящего туриста в Таиланде

Гражданин Франции ударил туриста из Омана бутылкой по голове в Таиланде

Сквернословящий турист получил удар бутылкой во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Это произошло в районе Чонбури в Паттайе. 45-летний оманский путешественник напился и начал выкрикивать оскорбления в адрес темнокожего гражданина Франции, который вместе с женой-таиландкой стоял у магазина. Оманец также нецензурно высказался о родителях француза.

Оскорбленный мужчина сперва проигнорировал нападки туриста, но тот продолжал вести себя агрессивно. Тогда иностранец схватил бутылку и разбил ее о голову приезжего. Пьяный путешественник получил рваную рану щеки. Местные жители остановили драку и вызвали полицию.

Пострадавшему оказали помощь на месте, затем его госпитализировали. Француз признал вину и сдался сам. Уточняется, что мужчина активно сотрудничал со следствием. Официальное разбирательство по делу начнется после выписки гостя азиатской страны из больницы.

