Мужчина вышел из тюрьмы и спустя несколько часов угнал машину

В США мужчина угнал автомобиль спустя всего несколько часов после того, как вышел на свободу из тюрьмы. Об этом сообщает WJLA.

37-летний Деррик Браун был освобожден из-под стражи в общине Аккоик, штат Мэриленд днем 23 марта. Он находился в тюрьме по ордеру за неявку в суд по предыдущему делу о наркотиках. В тот же вечер, около 21:35, полиция округа Чарльз заметила угнанный Dodge Journey на одном из перекрестков. Когда автомобиль остановили, за рулем оказался только что вышедший из-за решетки Браун.

В салоне находились двое пассажиров, которые, по словам полиции, не знали, что Браун угнал машину. Их отпустили, а самого Брауна задержали и предъявили обвинение в угоне. Его доставили в тюрьму округа Чарльз, откуда позднее выпустили под залог в три тысячи долларов (около 270 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который угнал машину скорой помощи. Он сел за руль припаркованной машины, будучи полностью обнаженным. В этот момент два медика находились в салоне и оказывали помощь пациенту.