ТАСС: Вернувшемуся из плена солдату ВСУ отказали в положенных выплатах

Министерство обороны Украины отказало военнослужащему украинской армии Дмитрию Олейнику, вернувшемуся из плена, в положенных ему выплатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как стало известно, мужчина попал в плен в 2022 году в Харькове. На Украину он вернулся в рамках обмена пленными. Пытаясь доказать свое право на получение выплат, Олейник уже несколько раз обращался в суд и выигрывал судебные заседания, однако военное ведомство по-прежнему настаивает на том, что выплаты ему не положены.

«Бывший военнопленный неоднократно выходил на акции протеста и пытался жаловаться в СБУ и НАБУ, однако денежных средств он так и не получил», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что территориальные центры комплектования (аналог военкоматов на Украине) занижают число погибших, чтобы не платить компенсации их родственникам.