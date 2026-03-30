19:44, 30 марта 2026Мир

На видео попало уничтожение Ан-132 украинского производства

Уничтожение самолета Ан-132 украинского производства в Багдаде сняли на видео
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В расположенной около международного аэропорта Багдада на военной базе в Ираке уничтожили Ан-132 украинского производства. Произошедшее попало на видео. Об этом сообщает KP.RU.

Издание со ссылкой на Минобороны Ирака пишет, что авиабаза имени Махаммеда Алаа подверглась обстрелу ракетами «Град», выпущенными с окраин Багдада.

В результате атаки был уничтожен самолет Ан-132, который принадлежит ВВС Ирана. Также сообщается, что жертв нет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ответ США на удар Ирана по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и порту одного из крупнейших израильских городов Хайфы не заставит себя ждать.

    Последние новости

    «Это дает надежду». Россия преодолела блокаду США и помогла Кубе. Может ли это нарушить планы Трампа?

    Внешность Анджелины Джоли на новых фото описали фразой «выглядит потрепанной»

    Россиянам назвали три способа не платить налог при продаже машины

    В России остановили операции с валютой и золотом

    На видео попало уничтожение Ан-132 украинского производства

    Белый дом рассказал о работе над потрясающей для США сделкой

    Названа возможная реакция США на прорыв Россией блокады Кубы

    Ректора украинского вуза уличили в оргиях со студентками

    Известная российская блогерша рассказала о приеме антидепрессантов

    Диетолог раскрыла последствия злоупотребления яблоками

    Все новости
