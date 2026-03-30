На видео попало уничтожение Ан-132 украинского производства

Уничтожение самолета Ан-132 украинского производства в Багдаде сняли на видео

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В расположенной около международного аэропорта Багдада на военной базе в Ираке уничтожили Ан-132 украинского производства. Произошедшее попало на видео. Об этом сообщает KP.RU.

Издание со ссылкой на Минобороны Ирака пишет, что авиабаза имени Махаммеда Алаа подверглась обстрелу ракетами «Град», выпущенными с окраин Багдада.

В результате атаки был уничтожен самолет Ан-132, который принадлежит ВВС Ирана. Также сообщается, что жертв нет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ответ США на удар Ирана по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и порту одного из крупнейших израильских городов Хайфы не заставит себя ждать.