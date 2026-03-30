19:24, 30 марта 2026Мир

Трамп выступил с загадочным предупреждением Ирану

Трамп заявил, что ответ на удар Ирана по НПЗ Хайфы не заставит себя ждать
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ответ США на удар Ирана по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и порту одного из крупнейших израильских городов Хайфы не заставит себя ждать. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит The New York Post (NYP).

«Вы скоро увидите», — подчеркнул глава государства.

По данным газеты, Трамп предупредил Исламскую Республику о скором ответе на атаку. Он также призвал иранские власти «заключить сделку, пока не поздно».

Ранее Иран атаковал НПЗ и еще семь других объектов в Хайфе. Согласно израильским источникам, после атаки акции нефтегазоперерабатывающего завода упали более чем на 4 процента.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

