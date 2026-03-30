12:10, 30 марта 2026Мир

Иран атаковал НПЗ и порт одного из крупнейших городов Израиля

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и порт одного из крупнейших городов Израиля — Хайфы. Об этом сообщает SNN в своем Telegram-канале.

«Нефтеперерабатывающий завод в Хайфе подвергся обстрелу иранскими ракетами», — говорится в сообщении.

Согласно израильским источникам, после атаки на нефтеперерабатывающий завод акции завода упали более чем на четыре процента.

Как уточняет телеканал, помимо нефтеперерабатывающего завода в Хайфе, атакам подверглись еще семь объектов, включая порт Хайфы.

Ранее американская ракета PrSM попала по спортивному залу и расположенной рядом начальной школе на юге Ирана 28 февраля. По данным издания, в первый день конфликта в Иране при ударе по спортзалу и школе недалеко от военного объекта на юге Ирана была применена баллистическая ракета американского производства.

