Народный артист России сравнил Москву с Нью-Йорком

Балетмейстер Лиепа: У Москвы и Нью-Йорка общая энергетика

Народный артист России, балетмейстер Андрис Лиепа заявил, что Москва и Нью-Йорк похожи между собой. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Лиепа отметил, что два года прожил в Нью-Йорке, где работал в Американском театре балета под руководством Михаила Барышникова. По словам артиста балета, там он чувствовал себя так же легко и свободно, как в Москве. «У этих городов есть какая-то общая энергетика. Напрягал, конечно, мусор на улицах, все эти пакеты, мыши и тараканы. Но привык. Жил я там на Манхэттене в браунстоуне — это такие двух-трехэтажные домики со своими садиками, как в Лондоне», — поделился воспоминаниями о том периоде артист балета.

Между тем Лиепа признался, что не променял бы Москву ни какой другой город. «Это мой город. (...) Здесь лучше со всех точек зрения: театров, комфорта, инфраструктуры», — добавил он. Среди других любимых городов балетмейстер упомянул Петербург, Минск, Рим и Ригу.

Что касается отличительных качеств москвичей, народный артист РФ похвалил их за открытость, хлебосольность и умение «ловить волну», как серферы, в быстром темпе жизни.

Ранее политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада заявила, что Москва напоминает ей Нью-Йорк. По ее словам, города роднит интенсивность деловой жизни, темп принятия решений, космополитизм и красота, граничащая с китчем.