Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 30 марта 2026

Найдено природное средство для улучшения жирового обмена

Nutrients: Хмель улучшает жировой обмен в организме и снижает плохой холестерин
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: r.classen / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что хмель — растение, известное прежде всего как ингредиент пива, — может оказывать заметное влияние на жировой обмен в организме. К такому выводу они пришли по итогам анализа данных экспериментальных и клинических исследований, опубликованных в журнале Nutrients.

Исследования показали, что содержащиеся в хмеле биологически активные соединения способны снижать уровень триглицеридов и «плохого» холестерина, а также повышать уровень «хорошего». Эти эффекты связывают с влиянием на ключевые механизмы регуляции обмена веществ, включая активацию ферментов и рецепторов, отвечающих за переработку жиров и энергетический баланс.

Кроме того, некоторые компоненты хмеля помогают уменьшать воспаление и окислительный стресс — факторы, которые напрямую связаны с развитием метаболических нарушений. В экспериментах также отмечалось улучшение чувствительности к инсулину и снижение накопления жировой ткани, особенно при нарушениях питания.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет в основном о лабораторных и предварительных клинических данных. Эффективность хмеля в реальных условиях может зависеть от дозировки, формы приема и индивидуальных особенностей организма. Тем не менее полученные результаты позволяют рассматривать его как перспективный природный компонент для поддержки метаболического здоровья.

Ранее стало известно, что плоды шелковицы помогают эффективно снизить плохой холестерин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский город. БПЛА врезался в школу, в здании вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?

    В Иране атаковали нефтехимическое предприятие

    За неделю над регионами России сбили почти три тысячи дронов

    Сестра Ким Кардашьян показала тело на фоне слухов о пластике

    Врач предупредил о разрыве глотки из-за одной привычки

    На Западе оценили «беззубость» Ирана

    Стало известно о решении США пропустить российский танкер с нефтью к берегам Кубы

    Одна страна закупила у России крупную партию нефти на фоне войны в Иране

    Двое детей пострадали при ударе ВСУ по жилому дому в Краснодаре

    Додик рассказал о глупом решении Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok