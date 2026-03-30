Найдено природное средство для улучшения жирового обмена

Nutrients: Хмель улучшает жировой обмен в организме и снижает плохой холестерин

Ученые выяснили, что хмель — растение, известное прежде всего как ингредиент пива, — может оказывать заметное влияние на жировой обмен в организме. К такому выводу они пришли по итогам анализа данных экспериментальных и клинических исследований, опубликованных в журнале Nutrients.

Исследования показали, что содержащиеся в хмеле биологически активные соединения способны снижать уровень триглицеридов и «плохого» холестерина, а также повышать уровень «хорошего». Эти эффекты связывают с влиянием на ключевые механизмы регуляции обмена веществ, включая активацию ферментов и рецепторов, отвечающих за переработку жиров и энергетический баланс.

Кроме того, некоторые компоненты хмеля помогают уменьшать воспаление и окислительный стресс — факторы, которые напрямую связаны с развитием метаболических нарушений. В экспериментах также отмечалось улучшение чувствительности к инсулину и снижение накопления жировой ткани, особенно при нарушениях питания.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет в основном о лабораторных и предварительных клинических данных. Эффективность хмеля в реальных условиях может зависеть от дозировки, формы приема и индивидуальных особенностей организма. Тем не менее полученные результаты позволяют рассматривать его как перспективный природный компонент для поддержки метаболического здоровья.

