Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 30 марта 2026

Названа доля россиян с проблемным кредитным рейтингом

ОКБ: Доля россиян с низким кредитным рейтингом составила 24,5 % к началу весны
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Доля россиян с проблемным кредитным рейтингом к началу весны составила 24,5 процента от общего числа заемщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Шкала кредитного рейтинга физических лиц варьируется от 1 до 1000 баллов. Показатель до 570 баллов свидетельствует о проблемах заемщиков с выплатой ежемесячных платежей или наличии просрочек.

По итогам февраля доля граждан с кредитным рейтингом от 1 до 570 баллов осталась практически без изменений. Так, в январе показатель составлял 25,15 процента, уточнили в отраслевом бюро. Доля заемщиков с очень высоким кредитным рейтингом (свыше 875 баллов) за отчетный период сократилась до 13,7 процента, с высоким (794-874) — осталась на уровне 44,3 процента, а с удовлетворительным (571-793) — выросла до 17,6 процента.

По данным Центробанка, за прошлый год суммарный объем безнадежных долгов россиян увеличился на треть. Задолженность граждан по кредитам самого низкого качества за 12 месяцев выросла с 1,8 до 2,4 триллиона рублей. Как указывал младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Илья Федорин, в настоящее время фактически каждый 14-й рубль в розничном портфеле банков связан с серьезным риском невозврата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok