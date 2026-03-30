21:03, 30 марта 2026

Названа простая диета для снижения риска развития рака

Врач Амати назвала пескетарианство лучшей диетой для профилактики рака
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksandar Karanov / Shutterstock / Fotodom

Существует множество доказательств того, что питание влияет на все виды рака, заявила врач, научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Федерика Амати. О том, какая простая диета помогает снизить риск онкологических заболеваний, она рассказала Daily Mail.

Лучшей системой питания для профилактики рака Амати назвала пескетарианство, но с небольшим добавлением красного мяса и птицы. По ее словам, этот тип питания наиболее близок к принципам средиземноморской диеты, которая неизменно ассоциируется со снижением риска развития хронических заболеваний, включая онкологические.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Доктор заявила, что ежедневный рацион для профилактики рака должен включать не менее трех порций цельнозерновых продуктов и пять или более порций разнообразных овощей и фруктов. Также надо регулярно есть продукты, богатые омега-3, включая рыбу жирных сортов, семена льна и грецкие орехи.

Еще одно важное правило, по словам Амати, — включить в меню такие источники клетчатки, как фасоль, чечевица и другие бобовые, а также умеренное количество птицы и иногда — красное мясо. «Такое разнообразие помогает поддерживать богатый и разнообразный микробиом кишечника, который играет важнейшую роль в регулировании иммунных реакций», — объяснила Амати. При этом, как отметила специалистка, крайне необходимо снизить до минимума количество переработанного мяса и полуфабрикатов в рационе.

Ранее врач по медицинской профилактике Юлия Смирнова раскрыла единственно полезную диету. По ее словам, с точки зрения медицины оптимальным вариантом является сбалансированное питание.

    Последние новости

    Россиян обяжут платить за использование VPN

    Раскрыт размер зарплаты Зеленского

    Иранский посол заявил о проблемах Тегерана с Зеленским

    Россияне пожаловались на один тип соседей

    Трамп захотел получить деньги от арабских стран на войну с Ираном

    Белый дом рассказал о ходе переговоров с Ираном

    Студент притворился несовершеннолетней девушкой и вымогал деньги у мужчин

    Названа простая диета для снижения риска развития рака

    ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

    Белый дом назвал сроки проведения операции против Ирана

    Все новости
