Врач раскрыла единственную полезную диету

Врач Смирнова: Сбалансированное питание принесет больше пользы, чем диета

Мода на всяческие диеты была всегда, однако любые резкие ограничения несут большие риски и вред для организма. С этой точки зрения оптимальным вариантом является сбалансирование питание, о чем рассказала журналистам РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

«"Диета" в переводе с греческого — это образ жизни, режим питания. И по сути дела, как ни крути, но, если ты на этой диете готов жить всю жизнь, и твоему организму будет хорошо, значит, это правильно», — указала Смирнова.

По ее словам, раньше в 1990-е годы были популярны «кремлевская» диета, кето-диета, интервальное голодание и другие системы. Каждая несет за собой как плюсы, так и минусы.

Так, после «кремлевской» множество пациентов были вынуждены обращаться к нефрологам из-за проблем с почками. К примеру, кето-диета может сильно травмировать щитовидную железу. Интервальное голодание можно проводить только под жестким наблюдением врача, при этом есть примеры, когда пациентам приходилось «расставаться» с желчным пузырем.

Врач подчеркнула, что нет ни одной диеты, которая бы впоследствии не привела к проблемам со здоровьем, была бы идеальной, кроме здорового питания «по Покровскому», представляющего рациональное сбалансированное системное питание.

Ранее ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта раскрыли, что высокое потребление соли может значительно повышать риск развития сердечной недостаточности. По мнению исследователей, изменить пищевые привычки не всегда просто — особенно в уязвимых группах населения, где доступ к более здоровым продуктам ограничен.