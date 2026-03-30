10:30, 30 марта 2026

Названа самая невежливая страна в мире

Олег Парамонов
Фото: buritora / Shutterstock / Fotodom  

Япония возглавила рейтинг самых вежливых стран мира по результатам международного опроса. Об этом пишет издание Time Out.

В опросе, проведенном финансовой компанией Remitl, приняли участие 4697 человек из 26 стран, которых попросили назвать государство с самыми дружелюбными жителями. Страны ранжировали по доле полученных голосов. Жители России в исследовании не участвовали.

Японию выбрали более трети респондентов — 35,15 процента. Канада заняла второе место с 13,35 процента, Великобритания — третье с 6,23 процента. В первую десятку также вошли Китай, Германия, Филиппины, Швеция, Дания, Финляндия и ЮАР. Самой невежливой страной, по общему мнению, оказалась Австрия, не набравшая и одного процента голосов.

Заодно участников опроса попросили оценить собственную вежливость по десятибалльной шкале. Лидерами в этой категории стали Бразилия и Чили — обе набрали по 9,46 балла. Японцы оказались невысокого мнения о собственной вежливости и попали на предпоследнее место с 8,73 балла. Самыми невежливыми себя считают поляки.

Ранее сообщалось, что Австралия, Бразилия и Греция заняли первые места в рейтинге самых распутных стран мира, опубликованном ресурсом World Population Review. Также в первую десятку входят Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

