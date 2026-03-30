Названы последствия новой инициативы страховщиков для автовладельцев

Эксперт Мольков: Лимит выплат по ОСАГО грозит нехваткой средств на ремонт машины

Предложение о введении запрета на взыскание со страховых компаний сумм, превышающих лимит в 400 тысяч рублей по ОСАГО, осложнит положение добросовестных автовладельцев. Выделяемой суммы возмещения может попросту не хватить для восстановления машины после аварии, заявил «Газете.Ru» директор департамента продаж финансовых услуг ГК «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков.

«Проблема обострилась на фоне резкого снижения доли натурального ремонта по ОСАГО — до исторического минимума в шесть процентов», — объясняет эксперт.

В сложившихся условиях автоюристы активно выкупают у пострадавших водителей права требования и через суды добиваются от страховщиков выплат, многократно превышающих базовый лимит. «Этому способствует и позиция Верховного суда, позволяющая требовать полную стоимость ремонта без учета износа, а также неустойки за просрочку, если страховая компания не смогла вовремя организовать восстановление автомобиля», — говорит Мольков.

Инициатива заключается в том, чтобы пресечь сверхлимитные взыскания, которые, как считают представители рынка, в конечном итоге распределяются на всех страхователей через увеличение стоимости полисов. Однако принятие поправок поставит пострадавшего в ДТП в более уязвимое положение. «Если страховщик не сумеет организовать ремонт в срок, например из-за дефицита запчастей, автовладелец получит только сумму в пределах лимита, которой часто недостаточно для полного восстановления машины. Остаток тогда придется взыскивать уже напрямую с виновника аварии», — констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что текущая система ремонта по ОСАГО дает серьезные сбои именно из-за нехватки деталей и сложностей с их доступностью. Мольков считает, что сейчас право требовать возмещение убытков сверх лимита остается одним из главных механизмов, защищающих интересы потребителей.

Решением проблемы, по мнению эксперта, станет актуализация справочников цен на запчасти с учетом реальной рыночной стоимости. Кроме того, нужно доработать сам механизм восстановительных работ, пересмотрев сроки и расширив возможности применения качественных восстановленных или сертифицированных деталей, бывших в использовании.

