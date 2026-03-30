Названы самые желанные города России для летнего отдыха

«Суточно.ру»: Сочи, Геленджик и Зеленоградск лидируют по аренде жилья на лето

Сочи, Геленджик и Зеленоградск лидируют по бронированию жилья на лето 2026 года. Самые желанные города России для отдыха назвали специалисты сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру», пишет ТАСС.

«Также в число самых востребованных курортов этого лета входят Севастополь, Ялта, Евпатория, Судак, Светлогорск, Анапа и Лазаревское», — рассказали аналитики. Устойчивый спрос на краткосрочную аренду летом специалисты также наблюдают в Крыму.

Интерес начал повышаться и к Анапе на фоне новостей о том, что несколько местных пляжей исключили из опасной зоны после загрязнения мазутом. По данным «Суточно.ру», именно в этом городе сейчас предлагают самые дешевые варианты жилья — в среднем 4400 рублей в сутки. В тройку лидеров также входят Евпатория (4760 рублей в сутки) и Севастополь (4930 рублей в сутки).

В Лазаревском арендовать жилье на лето стоит в среднем 5790 рублей за сутки, в Сочи — 6180 рублей, в Ялте — 6620 рублей, в Светлогорске — 6970 рублей, а в Геленджике — 7140 рублей.

Ранее стало известно, что в России резко подорожала аренда загородных домиков на майские праздники. В некоторых регионах цены взлетели на 60 процентов по сравнению со средними ставками для обычных дней.